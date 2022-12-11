Під час телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вирішив трішки чіткіше окреслити моменти щодо використання "Шахідів". За його словами, на польоти й атаки дронів впливає не погода, а погодні умови.

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Росіяни можуть вичікувати льотної погоди

Якщо вона нельотна, то, ясна річ, росіяни бити дронами-камікадзе не будуть. Відразу ж зауважимо, що нельотна погода впливає як на безпілотну, так і на пілотовану авіацію, підкреслив Ігнат.

До прикладу, на політ БпЛА може впливати поривчастий вітер. Тут немає нічого дивного, адже в "Шахіда" велика площа крила. І це може впливати на те, що його буквально здуватиме з курсу.

Перепад температур теж має вплив. Якщо пристрій з плюсової потрапляє у мінусову, то не виключене обмерзання площини фюзеляжу. Тож такий дрон просто покриється кіркою льоду. І це може мати вплив на використання росіянами БпЛА.

Хай там як, наголосив Ігнат, для атак дронами немає різниці: за вікном зима чи літо.

Зауважимо, що подібні тези напередодні озвучувала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона зазначила, що росіяни могли підлаштовуватися під погодні умови. І лише після цього атакувати. Власне, з поправкою на можливе зледеніння та інші моменти, які можуть виникнути під час польоту.

Чому ворог не атакував кілька тижнів

Речник Повітряних сил зауважив, що цю тему активно обговорюють експерти. Вони висловили низку припущень. Більшість із них таки пов'язані з логістикою. У ворога могли або майже, або повністю закінчитися "Шахіди". Тож пауза необхідна була для поповнення запасів.

Як зазначив Юрій Ігнат, окупанти можуть транспортувати ці безпілотники відразу кількома способами. З логістикою в цьому випадку проблем немає. Адже транспортувати дрони ворог може як суходолом, так і літаками.

Що відомо про нову масовану атаку дронами