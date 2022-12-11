Как отметили в Институте по изучению войны, существует несколько версий, почему могли восстановиться атаки дронами-камикадзе. И по ним мы пройдемся дальше.

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Количество ударов может возрасти

Начнем, так сказать, с конца. Составители отчета назвали две вероятные причины, почему враг возобновил атаки ударными беспилотниками. По мнению аналитиков из Института, Россия могла либо накопить за три недели больше этих "шахидов". Или страна-агрессорка недавно получила новую партию этих убийственных машин от Ирана.

Как отмечают в отчете, рост темпов атак произошел после сообщения, опубликованного в NBC News 9 декабря. В нем говорилось об заявлении чиновников США. Они отметили, что "Россия предоставляет Ирану беспрецедентный уровень военной и технической поддержки". Ясное дело, что не за "Спасибо". Кремль же получает системы вооружения от Ирана, включая дроны-камикадзе.

Почему враг делал длительную паузу

Ранее в Институте предположили, что россияне не просто так взяли несколько недель паузы для атак дронами. Скорее всего, враг мог модифицировать БпЛА, чтобы адаптировать их к погодным условиям в Украине.

Кроме того, они могли просто выжидать, когда спадут морозы. Соответствующее предположение сделала ранее пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Как бы там ни было, но дроны-камикадзе до сих пор угрожают безопасности украинцев. Так что игнорировать сигналы о воздушной тревоге ни в коем случае нельзя.

Что известно об атаке 10 декабря