В СМИ отмечают, что Россия может предоставить Ирану передовую военную технику и компоненты, в частности, вертолеты и системы противовоздушной обороны.

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В США видят угрозу не только для Украины

Американские чиновники отмечают, что весной 2022 года иранские пилоты учились в России управлять истребителем Су-35. Это может указывать на то, что Иран "может начать получать самолеты в течение 2023 года".

В администрации Байдена также считают, что Россия стремится сотрудничать с Ираном в разработке вооружений, в частности, в контексте возможного создания совместной линии производства беспилотников на российской территории.

Это партнерство представляет угрозу не только Украине, но и соседям Ирана в регионе. Мы поделились этой информацией с партнерами на Ближнем Востоке и во всем мире,

– сказал американский чиновник на условиях анонимности.

Противодействие партнерству

В США рассматривают варианты противодействия партнерству Тегерана и Москвы. В частности, планируют объединение группы стран-единомышленников для обсуждения иранско-российского военного сотрудничества и работают с другими странами, чтобы гарантировать, что Россия и Иран не смогут перемещать оборудование, оружие или деньги через их территорию.

Собеседник NBC News отметил, что США налагает санкции на субъектов, причастных к передаче иранских дронов России для использования в Украине. "Мы оцениваем дальнейшие шаги, которые можем предпринять по экспортному контролю, чтобы ограничить доступ Ирана к чувствительным технологиям", – добавил он.

Что известно о партнерских отношениях Москвы с Тегераном