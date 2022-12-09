У ЗМІ зазначають, що Росія може надати Ірану передову військову техніку і компоненти, зокрема вертольоти й системи протиповітряної оборони.

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У США вбачають загрозу не тільки для України

Американські чиновники зазначають, що навесні 2022 року іранські пілоти вчилися в Росії керувати винищувачем Су-35. Це може вказувати на те, що Іран "може почати отримувати літаки протягом 2023 року".

В адміністрації Байдена також вважають, що Росія прагне співпрацювати з Іраном у розробці озброєнь, зокрема в контексті можливого створення спільної лінії виробництва безпілотників на російській території.

Це партнерство становить загрозу не тільки для України, але й для сусідів Ірану в регіоні. Ми поділилися цією інформацією з партнерами на Близькому Сході та в усьому світі,

– сказав американський чиновник на умовах анонімності.

Протидія партнерству

У США розглядають варіанти для протидії партнерству Тегерана й Москви. Зокрема, планують об'єднання групи країн-однодумців для обговорення ірансько-російського військового співробітництва" та працюють з іншими країнами, щоб гарантувати, що Росія та Іран не зможуть переміщати обладнання, зброю або гроші через їхню територію.

Співрозмовник NBC News зазначив, що США накладає санкції на суб'єктів, причетних до передачі іранських дронів Росії для використання в Україні. "Ми оцінюємо подальші кроки, які можемо зробити стосовно експортного контролю, щоб обмежити доступ Ірану до чутливих технологій", – додав він.

Що відомо про партнерські стосунки Москви з Тегераном