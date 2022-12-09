Кто попал в санкционный список

Под санкции попали 10 иранских чиновников, связанных с судебной и пенитенциарной системами Ирана. Среди них – 6 должностных лиц.

К теме Надо следить за соблюдением старых санкций: какой должна быть санкционная политика против России

Санкции ввели против: Али Чехармахали и Глоамреза Зияи, эксдиректора тюрьмы "Эвин" в Тегеране, известной жестоким обращением с заключенными. Аллах Карам Азизи, начальник тюрьмы Рази Шахр, тоже попал под санкции.

Санкции относятся и к российскому полковнику Ибатуллину – командиру 90-й танковой дивизии, которая находится на передовой с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Против палачей ввели санкции

Кроме того, санкции ввели за нарушение прав человека против Андрея Тишенина – сотрудника ФСБ России, и Артура Шамбазова – старшего оперуполномоченного в оккупированном Россией Крыма. В 2015 году они пытали украинца Александра Костенко.

Под санкциями оказался и Валентин Опарин – майор юстиции России, и Олег Ткаченко – руководитель отдела прокуратуры Ростовской области. Оба препятствовали рассмотрению жалоб на пытки, а Ткаченко также применял пытки для получения показаний.

Канада ввела санкции против 33 чиновников

Отметим, что Канада тоже ввела идентичные санкции против России, Ирана и Мьянмы за нарушение прав человека. Под санкции Канады за "нарушение прав человека" попали 33 бывших или действующих чиновника высокого ранга России и 6 организаций.

Дополнительно Великобритания ввела санкции против Илана Шора, главы партии "Шор" и депутата парламента Молдовы. Но против Владимира Плахотнюка – главы Демократической партии Молдовы (декабрь 2016 – июнь 2019).

Санкции предусматривают заморозку активов и запрет на въезд на территорию Великобритании. Активы всех юридических лиц заморозят.