Об этом для 24 канала рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он отметил, что Украину атакует не только стратегическая авиация.

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"Есть и дальняя авиация. Штурмовая авиация и истребители наносят удары ближе к линии боевого столкновения. На Донецком направлении авиация противника работает ежедневно. Кроме этого, наносят удары и управляемыми ракетами", – рассказал Игнат.

Неважно, откуда выпускают ракету

По словам спикера Воздушных сил, россияне могли забрать бомбардировщики с тех аэродромов, где состоялся "хлопок". Их рассредоточили на других аэродромах, чтобы на объектах не было большого скопления техники.

Это серьезный психологический фактор, потому что в России военные и гражданские понимают, что в дальних регионах может быть неудача. Это серьезно влияет на дальнейшие действия,

– сказал Игнатий.

Он добавил, что рассредоточение самолетов не влияет на сложности для систем ПВО. Как отметил спикер, каждая ракета запрограммирована перед полетом и не имеет значения, с какой платформы ее выпустили.

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