Такое мнение 24 каналу выразил политтехнолог Михаил Шейтельман. Ранее сообщалось о том, что Россия опрокидывает самолеты на разные аэродромы.

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Выгоним российскую авиацию в Сибирь

Шейтельман рассказал, если мы смогли ударить по 3 аэродромам фактически одновременно, значит у нас есть возможности и дальше бить по этим аэродромам. Поэтому мы вполне можем выгнать всю российскую авиацию в Сибирь. Пусть запускает свои ракеты с территории над Байкалом.

Это будет большим достижением, и вообще, почему они над Каспийским морем стреляют. Между прочим, они уже убили 1500 тюленей в Каспийском море, поскольку ракеты производили криворукие россияне и 10% ракет падает в море. В результате погибают тюлени,

– отметил политтехнолог.

Воздействие на Путина

Он продолжил, что, похоже, "хлопок" на аэродромах России не повлиял на Путина, потому что на него в принципе уже ничего повлиять не может. Он живет в параллельной реальности, откуда рассказывает, что "у него все идет по плану и он захватывает территорию". Он говорит что-нибудь, и слушать его, на самом деле, уже невозможно.

"У него своя жизнь, свои дела, ему вообще вся эта война не очень интересна. Вы же видели как он вычеркивал территории? Он говорил: "Посмотрите, мы завоевали территории", а потом взял ручку и начал вычеркивать, в частности, Изюм, Лиман , Херсон. Мол, новые территории, а эти уже старые", – заметил Шейтельман.

Шейтельман о том, какое отношение в России к "хлопку" на аэродромах: смотрите видео

Влияние на военных

По его словам, гораздо большее влияние "хлопок" на аэродромах" оказывает на военных. Им теперь просто страшно, но не потому, что они могут умереть, а потому что о них могут узнать еще одну правду. Потому что на самом деле они умеют только воровать и притворяться, что они все знают, а о чести "русского офицера" вообще можно забыть после Бучи.

Вдруг выяснилось, что у них нет ПВО. Их стратегические ядерные бомбардировщики стоят просто так. Кто-то из российских политологов вообще сказал: "Вы представляете, они ударили по нашим беззащитным стратегическим бомбардировщикам". Нам смешно, а военным очень страшно, что их стратегические бомбардировщики оказались беззащитными,

– подчеркнул политтехнолог.

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