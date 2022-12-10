Такое мнение 24 каналу выразил политтехнолог Михаил Шейтельман. Ранее сообщалось о том, что Россия опрокидывает самолеты на разные аэродромы.
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Выгоним российскую авиацию в Сибирь
Шейтельман рассказал, если мы смогли ударить по 3 аэродромам фактически одновременно, значит у нас есть возможности и дальше бить по этим аэродромам. Поэтому мы вполне можем выгнать всю российскую авиацию в Сибирь. Пусть запускает свои ракеты с территории над Байкалом.
Это будет большим достижением, и вообще, почему они над Каспийским морем стреляют. Между прочим, они уже убили 1500 тюленей в Каспийском море, поскольку ракеты производили криворукие россияне и 10% ракет падает в море. В результате погибают тюлени,
– отметил политтехнолог.
Воздействие на Путина
Он продолжил, что, похоже, "хлопок" на аэродромах России не повлиял на Путина, потому что на него в принципе уже ничего повлиять не может. Он живет в параллельной реальности, откуда рассказывает, что "у него все идет по плану и он захватывает территорию". Он говорит что-нибудь, и слушать его, на самом деле, уже невозможно.
"У него своя жизнь, свои дела, ему вообще вся эта война не очень интересна. Вы же видели как он вычеркивал территории? Он говорил: "Посмотрите, мы завоевали территории", а потом взял ручку и начал вычеркивать, в частности, Изюм, Лиман , Херсон. Мол, новые территории, а эти уже старые", – заметил Шейтельман.
Шейтельман о том, какое отношение в России к "хлопку" на аэродромах: смотрите видео
Влияние на военных
По его словам, гораздо большее влияние "хлопок" на аэродромах" оказывает на военных. Им теперь просто страшно, но не потому, что они могут умереть, а потому что о них могут узнать еще одну правду. Потому что на самом деле они умеют только воровать и притворяться, что они все знают, а о чести "русского офицера" вообще можно забыть после Бучи.
Вдруг выяснилось, что у них нет ПВО. Их стратегические ядерные бомбардировщики стоят просто так. Кто-то из российских политологов вообще сказал: "Вы представляете, они ударили по нашим беззащитным стратегическим бомбардировщикам". Нам смешно, а военным очень страшно, что их стратегические бомбардировщики оказались беззащитными,
– подчеркнул политтехнолог.
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