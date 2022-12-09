Об этом 24 каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он отметил, что эти два "хлопка" действительно серьезно всколыхнули Россию.
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В частности, по его словам, в военном командовании сейчас серьезный переполох. "Они это пытаются скрывать, не говорить публично, потому что не могут признать тот позор, что не смогли "прикрыть" стратегические аэродромы и предотвратить удары", – сказал эксперт.
Этих двух-трех случаев на аэродромах было достаточно, чтобы россияне частично перебазировали стратегическую авиацию в районы Мурманская – то есть за полярный круг, ближе к границе с Норвегией, где они считают, что их не достать.
– рассказал Мусиенко.
Как это повлияет на массированные удары по Украине
Эксперт объяснил, что это значит – что для россиян будут сложности в нанесении ракетных ударов.
"Ранее ракеты запускались над Каспийским морем, потому что не все сразу летели в Украину. Некоторые из них падают в море, поэтому выбрали именно эту территорию", – добавил он.
Кроме того, Мусиенко отметил, что над югом России закрыто воздушное пространство. "Итак, россиянам либо нужно "закрывать" небо дальше, либо самолеты нужно транспортировать с выходом на Каспийское море и оттуда запускать ракеты", - пояснил он.
По мнению эксперта, транспортировка ракет будет создавать дополнительные сложности и будет отображаться на времени.
Возможно, это будет сказываться на подготовке к ракетным ударам. Раньше ведь весь механизм был выстроен и работал вокруг авиабазы "Энгельс", а оттуда близко к Каспийскому морю, и туда свозились ракеты. Теперь ситуация меняется,
– заметил Мусиенко.
Мусиенко рассказал, что россияне перебазируют стратегическую авиацию: видео
Интересно "Хлопки" на российских аэродромах: откуда еще может Россия наносить удары по Украине
Он добавил, что эти примеры показывают, насколько такая перебазировка теперь будет усложнять ситуацию.
По его словам, ясли б случились еще несколько таких случаев со взрывами на российских аэродромах, возможно, их стратегическая авиация была бы уже за Уралом или где-то за полярным кругом.
Взрывы на аэродромах в России: главное
- 5 декабря на русский аэродром "Енгельс" в Саратовскую область прилетел какой-то беспилотник и повредил 2 ТУ-95. Камеры видеонаблюдения зафиксировали мощный взрыв и, как следствие, пожар.
- Кроме того, в этот день неспокойно было и на военной авиабазе "Дягилево" недалеко от Рязани. Экстренные службы России сообщили, что там произошел взрыв на стоянке авиационной техники и загорелся бензовоз. В результате погибли 3 человека, еще 6 пострадали.
- А на следующее утро - 6 декабря - "хлопчатник" посетил военный аэродром в Курске. Известно, что там загорелся нефтенакопитель. Пламя было настолько сильным, что он был виден со всех концов города.
- Россияне сразу обвинили Украину в атаке беспилотниками. В результате атаки удалось повредить два стратегических бомбардировщика Ту-95 на "Энгельс-2", топливозаправщик и еще один стратегический бомбардировщик Ту-22М3 в "Дягилеве".
- После такого "хлопка" россияне начали перекидывать самолеты с этих аэродромов.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что в ближайшее время количество взрывов в России может увеличиться. По его словам, на этом фоне оказалось, что на российских объектах стратегической авиации нет охраны. К тому же из-за санкций Россия не может купить запчасти и отремонтировать поврежденную технику.