Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Андрей Харук. Ранее сообщалось о том, почему взрывы на аэродромах стратегической авиации стали самым большим позором России.

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Теоретические возможности России

Харук отметил, что теоретически российские Ту-95 могут наносить удары хоть с аэродрома "Украинка". Есть такой аэродром на Дальнем Востоке, где базируется одна из дивизий этих бомбардировщиков. Ту-95 приспособлены для дозаправки в воздухе.

Они предназначались для действий по США. То есть, теоретически они могут через всю Россию перелететь,

– заметил военный эксперт.

Харук о том, откуда еще Россия может наносить удары по Украине: смотрите видео

Практические возможности России

Он продолжил, что вот практических возможностей для этого немного, потому что эта операция будет сложной в техническо-логистическом смысле. В отличие от американских авиаторов, русские регулярно не тренируются в дозаправках в воздухе. Кроме того, парк самолетов-дозаправщиков у них достаточно ограничен.

"Единственный в Советском союзе полк с этими самолетами Ил-78 дислоцировался под Киевом. В отличие от бомбардировщиков, эти заправщики России не передавались. Часть из них продана в Пакистан, часть – в Алжир, часть переоборудована обратно в транспортные самолеты", – подчеркнул Харук. .

По его словам, Россия теоретически может бомбить Украину с территории Дальнего Востока, но практически это лучше реализовать с аэродрома "Энгельс". Здесь взлетел, вышел в район пуска над Каспийским морем и сразу за короткий срок без дозаправки в воздухе вернулся на свой аэродром.

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