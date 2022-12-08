Такое мнение 24 каналу высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Хотя информации о причастности Украины к "хлопкам" на российских авиабазах нет, он предположил, что наше государство, вероятно, участвовало в этом.

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Войну следует перенести на территорию России

Я очень надеюсь, что эта война будет перенесена на территорию России. Нельзя вести войну, когда Россия бьет по украинским городам со своей территории, находясь в полной безопасности, а Украина отвечает только по врагу на своей территории. ятак войны не выигрываются,

– заметил Яковенко.

По его словам, дроны – дешевые в производстве, поэтому "хлопка" на военных объектах страны-агрессора может стать больше и рано или поздно они будут уничтожены. Правда, нет информации о дальнобойности этих БпЛА, но Яковенко надеется, что эти возможности для уничтожения военных объектов будут обеспечены.

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"Уничтожить бомбардировщики, атакующие украинские города – это более эффективное средство для того, чтобы согреть их, чем предоставлять им нескончаемые буржуйки и генераторы", – констатировал российский оппозиционный журналист.

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