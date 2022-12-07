Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона отметил, что в ближайшее время количество взрывов в России может увеличиться. Об этом пишет 24 канал .

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"Хлопка" в России будет больше

Комментируя недавний "хлопок" в России, Подоляк предположил, что страна-террористка "теряет управляемость процессами" на своей территории. Он уверяет, что россияне увидели, что кремлевский режим не гарантирует их безопасность, "начинают все больше хаотизоваться, проходят саботажи, разваливается управляемость силовой вертикалью в РФ".

По словам Михаила Подоляка, на этом фоне оказывается, что на российских объектах стратегической авиации нет охраны. также он подчеркнул, что Россия из-за санкций не может купить запчасти и отремонтировать поврежденную технику.

Количество эксцессов не только на стратегических объектах, но и на нефтебазах, на каких-то складах, в военных частях будет значительно увеличиваться, потому что есть внутренняя агрессия… Такие инциденты будут увеличиваться в очень и очень большом количестве буквально завтра, послезавтра и т.д.

– сказал Подоляк.

Взрывы в России: главное