Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. Заметим, что это только предположение, поскольку официальной информации о происхождении "хлопка" пока нет.

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Что могло стать причиной взрывов в Энгельсе

Во-первых, вчера появилось сообщение от Укроборонпрома об испытаниях беспилотника украинского производства с дальностью действия до 1000 километров. В концерне отметили, что БПЛА находится уже в финальной стадии испытаний.

По словам военного обозревателя, это лишь условное предположение, но, возможно, в этом и состояло испытание беспилотника. Речь идет о преодолении полей радиоэлектронной борьбы врага.

Второй вопрос – это работа диверсионных групп, которые, возможно, были заброшены на территорию России,

– предположил Попович.

Таким образом, ДРГ могли совершить нападение на военный аэродром россиян в Энгельсе. К тому же это продемонстрировало, что Энгельс не так сильно защищен.

"Эти самолеты стоят как на параде на взлетно-посадочных полосах. Никакой обороны у них нет и россияне, вероятно, вообще не рассчитывали, что кто-то может их достать", – заметил военный обозреватель.

Попович предположил, что могло стать причиной взрывов в Энгельсе: смотрите видео

Заметим, что Энгельс-2 – одна из важнейших подобных баз в России. Там размещены два полка стратегических бомбардировщиков, являющихся частью российской тактики воздушного ядерного сдерживания.

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