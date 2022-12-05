Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. Заметим, что это только предположение, поскольку официальной информации о происхождении "хлопка" пока нет.
Не пропустите "Хлопок" на аэродромах в России: эксперт предположил, повлияет ли это на атаки оккупантов
Что могло стать причиной взрывов в Энгельсе
Во-первых, вчера появилось сообщение от Укроборонпрома об испытаниях беспилотника украинского производства с дальностью действия до 1000 километров. В концерне отметили, что БПЛА находится уже в финальной стадии испытаний.
По словам военного обозревателя, это лишь условное предположение, но, возможно, в этом и состояло испытание беспилотника. Речь идет о преодолении полей радиоэлектронной борьбы врага.
Второй вопрос – это работа диверсионных групп, которые, возможно, были заброшены на территорию России,
– предположил Попович.
Таким образом, ДРГ могли совершить нападение на военный аэродром россиян в Энгельсе. К тому же это продемонстрировало, что Энгельс не так сильно защищен.
"Эти самолеты стоят как на параде на взлетно-посадочных полосах. Никакой обороны у них нет и россияне, вероятно, вообще не рассчитывали, что кто-то может их достать", – заметил военный обозреватель.
Попович предположил, что могло стать причиной взрывов в Энгельсе: смотрите видео
Взрывы на российских авиабазах: все, что известно
- 5 декабря в российских телеграм-каналах появилась информация о том, что на аэродром "Энгельс" прилетел какой-то беспилотник и повредил 2 ТУ-95. Камеры видеонаблюдения зафиксировали мощный взрыв и, как следствие, пожар.
- Кроме того, в этот день неспокойно было и на военном аэродроме недалеко от Рязани, что в России. Экстренные службы страны-агрессора сообщили, что там произошел взрыв на стоянке авиационной техники и загорелся бензовоз. В результате погибли 3 человека, еще 6 пострадали.
- Граждане страны-агрессора уже начали сетовать из-за массовых взрывов в России. Они не понимают, почему в их стране не могут организовать охрану военных объектов.