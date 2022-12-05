Хотя запас ракет оккупантов не столь велик, как был в начале полномасштабного вторжения на территорию Украины. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.

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Оккупанты будут продолжать ракетный террор

Так, в начале полномасштабного вторжения у России было около 11 классов ракет неядерного статуса. Общее их количество составляло в пределах 6,5 тысячи ракет. Из них оккупанты уже использовали более 5 тысяч, то есть у страны-агрессора остается менее 1,5 тысячи ракет.

Кроме того, Россия может производить около 70 новых ракет в месяц. В первую очередь это ракеты Х-101, "Калибр" и "Кинжал".

По словам Черника, в прошлом месяце россияне выпустили по территории нашего государства около 170 ракет. То есть те 70 единиц, которые страна-агрессор может производить, не покрывают даже половины месячной потребности оккупантов в ракетах, но они еще есть.

Следующий залп будет. Вопрос только в его массированности и когда (ракетный обстрел состоится – 24 канал),

– заметил военный эксперт.

Он напомнил, что массированные ракетные обстрелы российские захватчики используют, как элемент психологического истощения как гражданских, так и военных.

"Не выдыхаем! Сохраняем спокойствие и помним, что когда работает противовоздушная оборона, то в обязательном порядке нужно о себе заботиться. Небо на 100% не закрывается", – подчеркнул военный эксперт.

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Российские ракетоносители в Черном и Средиземном морях

Россия держит в Черном и Средиземном морях свои корабли, которые являются носителями крылатых ракет типа "Калибр" – самых современных ракет россиян, имеющих дальность поражения до 2,5 тысячи километров.

Кроме того, страна-агрессор имеет по меньшей мере 3 класса носителей ракет типа "Калибр" морского базирования. Речь идет о фрегатах класса "Буревестник" и малых ракетных кораблях класса "Буян-М" и "Каракурт". Эти ракетоносители могут иметь на борту до 8 единиц таких ракет.

Общее залпование, если сложить все вместе, может составлять в пределах 100 ракет, а может даже и больше,

– отметил военный эксперт.

К тому же он отметил, что сценарий запуска ракет из Средиземного моря почти нереален. Ведь в таком случае ракетам предстоит пересечь воздушное пространство стран НАТО.

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