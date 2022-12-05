Хоча запас ракет окупантів не настільки великий як був на початку повномасштабного вторгнення на територію України. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник.

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Окупанти продовжуватимуть ракетний терор

Так, на початку повномасштабного вторгнення Росія мала близько 11 класів ракет неядерного статусу. Загальна їхня кількість становила в межах 6,5 тисячі ракет. З них окупанти вже використали понад 5 тисяч, тобто у країни-агресорки залишається менше ніж 1,5 тисячі ракет.

Крім того, Росія може виготовляти близько 70 нових ракет на місяць. Насамперед це ракети Х-101, "Калібр" та "Кинджал".

За словами Черника, минулого місяця росіяни випустили по території нашої держави близько 170 ракет. Тобто ті 70 одиниць, які країна-агресорка може виготовляти не покривають навіть половини місячної потреби окупантів у ракетах, але вони ще є.

Наступний залп буде. Питання лише в його масованості й коли (ракетний обстріл відбудеться – 24 канал),

– зауважив військовий експерт.

Він нагадав, що масовані ракетні обстріли російські загарбники використовують як елемент психологічного виснажування й цивільних українців, й військових.

"Не видихаємо! Зберігаємо спокій і пам'ятаємо, що коли працює протиповітряна оборона, то в обов'язковому порядку треба про себе дбати. Небо на 100% не закривається", – наголосив військовий експерт.

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Російські ракетоносії в Чорному та Середземному морях

Росія тримає у Чорному та Середземному морях свої кораблі, що є носіями крилатих ракет типу "Калібр" – найсучасніших ракет росіян, які мають дальність ураження до 2,5 тисячі кілометрів.

Крім того, країна-агресорка має щонайменше 3 класи носіїв ракет типу "Калібр" морського базування. Мовиться про фрегати класу "Буревісник" та малі ракетні кораблі класу "Буян-М" та "Каракурт". Ці ракетоносії можуть мати на борту до 8 одиниць ракет такого типу.

Загальне залпування, якщо скласти все разом, може становити в межах 100 ракет, а може навіть і більше,

– відзначив військовий експерт.

До того ж він зауважив, що сценарій запуску ракет зі Середземного моря є майже нереальним. Адже у такому разі ракетам треба буде перетнути повітряний простір країн НАТО.

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