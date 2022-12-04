Про це 24 каналу розповів головний редактор Defence Express Іван Киричевський. Він вважає, що у країн ОДКБ можуть були залишки озброєння від колишньої радянської армії. А Росії ці снаряди потрібні буквально на вчора.

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Як розповів Киричевський, у вересні 2022 року у країн ОДКБ Москва просила 203-міліметрові снаряди до самохідної гармати 2С7 "Піон".

Водночас, на його думку, ці країни не можна вважати перспективним джерелом посилення снарядами російської армії.

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Як вважає військовий оглядач, Кремль спеціально намагався звести підлеглі армії країн-учасниць ОДКБ до низького і символічного рівня.

Щоб це було щось схоже на українську армію зразка 2013 року з усіма конотаціями,

– сказав Киричевський.

На його думку, зважаючи на те, що країни ОДКБ мають максимум 10 тисяч солдатів у своїх арміях, можна лише уявити, наскільки мало у них озброєння.

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Киричевський впевнений, що навіть якщо країни ОДКБ вирішать допомогти Росії і віддати залишки боєприпасів до "Смерчів", то багато вони не напасуться.

Цілком можливо, що у такий спосіб росіяни просто спробують виграти час, перш ніж зможуть відновити виробництво власних реактивних снарядів до "Смерчів",

– вважає Киричевський.

Він відзначив, що раніше росіяни хизувалися тим, що запускають виробництво керованих реактивних снарядів, зокрема реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" і "Торнадо-Г".

А тут їм доводиться повертатися до більш примітивних виробів як-от радянські некеровані снаряди,

– підсумував головний редактор Defence Express.

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