У розвідці США наголосили, що свої боєприпаси Росія витрачає "доволі швидко". Тим часом поповнити запаси країна-загарбниця не встигає. Тому доводиться жебрати по країнах світу.

Зауважте Мобіки заснули й не прокинулися, але є нюанс: російське командування боїться бунтів й бреше

Точних даних у Штатах озвучили наразі не можуть.

І ми вважаємо, що вони не здатні самостійно виготовляти те, що вони витрачають на цьому етапі,

– мовиться у повідомленні.

Високоточні боєприпаси Росія витрачає навіть швидше, аніж звичайні. Тому країну-окупантку чекає виклик.

Росія вже використовує стратегічний запас

Вадим Скібіцький – представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України – також оприлюднив цікаві дані про ситуацію у Росії. Він повідомив, що країна-окупантка за деякими видами озброєння країна-окупантка вже використовує стратегічний запас.

Окрім того, у хід йдуть ракети, які виготовили влітку 2022 року. Це говорить про те, що Росія забирає ракети прямісінько з конвеєра. Наскільки їх вистачить, залежить від виробництва.