Відповідні дані оприлюднили Вадим Скібіцький – представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Він наголосив, що також Росія вже використовує ракети, які виготовили у серпні 2022 року.
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Це говорить про те, що деякі ракети йдуть на застосування прямо з конвеєра. Наскільки їх вистачить, багато залежить від виробництва. Так, воно впало порівняно з довоєнним періодом. Але, на жаль, Росія коштом того, що обходить економічні санкції, ще здатна випускати певну кількість крилатих ракет та іншого озброєння, яке використовується проти нашої держави,
– заявив Скібіцький.
У ГУР МО наголосили, що Росія упродовж 2 місяців вивозила з Росії артилерійські боєприпаси 122 міліметри та 152 міліметри. Окрім того, розвідка повідомляє: тривають переговори Росії з іншими країнами щодо постачання боєприпасів та ракетного озброєння.
За словами Скібіцького, наявні певні проєкти домовленостей. Водночас постачання такої зброї не зафіксували.
Росії завдають колосальних збитків
"Друга армія світу" зазнала в Україні колосальних втрат. Воїни ЗСУ знищують не лише живу силу ворога, але й – чимало техніки ворога. Зокрема, мінуснули:
- бойових броньованих машин – 5 886 (+3) одиниць;
- артилерійських систем – 1 906 (+1) одиниць;
- РСЗВ – 395 одиниць;
- засобів ППО – 210 одиниць;
- літаків – 280 одиниць;
- гелікоптерів – 263 (+1) одиниці;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 572 (+8) одиниці;
- крилатих ракет – 531 одиниця;
- кораблів / катерів – 16 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 472 (+8) одиниці;
- спеціальної техніки – 163 одиниці.