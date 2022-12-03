Відповідні дані оприлюднили Вадим Скібіцький – представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Він наголосив, що також Росія вже використовує ракети, які виготовили у серпні 2022 року.

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Це говорить про те, що деякі ракети йдуть на застосування прямо з конвеєра. Наскільки їх вистачить, багато залежить від виробництва. Так, воно впало порівняно з довоєнним періодом. Але, на жаль, Росія коштом того, що обходить економічні санкції, ще здатна випускати певну кількість крилатих ракет та іншого озброєння, яке використовується проти нашої держави,

– заявив Скібіцький.

У ГУР МО наголосили, що Росія упродовж 2 місяців вивозила з Росії артилерійські боєприпаси 122 міліметри та 152 міліметри. Окрім того, розвідка повідомляє: тривають переговори Росії з іншими країнами щодо постачання боєприпасів та ракетного озброєння.

За словами Скібіцького, наявні певні проєкти домовленостей. Водночас постачання такої зброї не зафіксували.

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