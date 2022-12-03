СБУ перехопила чергову розмову окупанта з дружиною. Загарбник сидить на Донецькому напрямку й бідкається на своє тяжке життя.
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Тим часом дружина у відповідь не має чим потішити свого окупанта. Вона розповідає, що більшість мобіків повертаються додому у трунах. Тим часом родичі – шоковані "офіційними причинами" загибелі.
Мобілізовані вже натовпами додому назад приїжджають. У цинку,
– бідкається жінка.
Тим часом родинами двохсотих мобіків розповідають, що причина смерті – "заснув та не прокинувся".
Чоловік у відповідь розмірковує, що Росія боїться озвучувати офіційні причини, тим більше перед новою хвилею мобілізації. Її загарбник прогнозує вже у грудні 2022 року.
Загарбник бідкається й закликає жінку сказатаи, що "п**дець", всі помруть, хто піде в Україну.
Загальні втрати
Окупант не дарма бідкається. ЗСУ завдають ворогам колосальних втрат. Щодня на концерт до Кобзона вирушає все більше окупантів. Станом на 3 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 90 600 загарбників.
Загалом знищили:
- бойових броньованих машин – 5 886 (+3) одиниць;
- артилерійських систем – 1 906 (+1) одиниць;
- РСЗВ – 395 одиниць;
- засобів ППО – 210 одиниць;
- літаків – 280 одиниць;
- гелікоптерів – 263 (+1) одиниці;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 572 (+8) одиниці;
- крилатих ракет – 531 одиниця;
- кораблів / катерів – 16 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 472 (+8) одиниці;
- спеціальної техніки – 163 одиниці.