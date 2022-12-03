Від початку повномасштабного вторгнення українські воїни відправили на концерт Кобзона уже близько 90 600 окупантів. Крім того, ЗСУ знищили чимало одиниць ворожої техніки.

Зверніть увагу Понад десяток авто з 200-ми і 300-ми окупантами у Токмаку і точні удари ЗСУ по ворогу: Генштаб

Актуальна статистика втрат ворога

Станом на 3 грудня українські воїни знищили:

танків – 2 917 (+1) одиниць;

бойових броньованих машин – 5 886 (+3) одиниць;

артилерійських систем – 1 906 (+1) одиниць;

РСЗВ – 395 одиниць;

засобів ППО – 210 одиниць;

літаків – 280 одиниць;

гелікоптерів – 263 (+1) одиниці;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 572 (+8) одиниці;

крилатих ракет – 531 одиниця;

кораблів / катерів – 16 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 472 (+8) одиниці;

спеціальної техніки – 163 одиниці.

Головне про ситуацію на фронті

Напередодні Генштаб повідомив, до лікарень у Токмаку, що на Запоріжжі, приїхало понад 10 автомобілів. У них до медустанов привезли "трьохсотих", а також "двохсотих" російських загарбників.

Відомо також, що упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 17 ударів. Вони припали на райони скупчення живої сили, зброї та техніки ворога. Крім того, 3 удари були по позиціях ЗРК росіян. А ще за минулу добу нашим військовим вдалося збити гелікоптер ворога та 6 безпілотників типу "Орлан-10".

Свою роботу також виконали українські ракетники й артилеристи. Вони уразили: