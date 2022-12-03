Від початку повномасштабного вторгнення українські воїни відправили на концерт Кобзона уже близько 90 600 окупантів. Крім того, ЗСУ знищили чимало одиниць ворожої техніки.
Зверніть увагу Понад десяток авто з 200-ми і 300-ми окупантами у Токмаку і точні удари ЗСУ по ворогу: Генштаб
Актуальна статистика втрат ворога
Станом на 3 грудня українські воїни знищили:
- танків – 2 917 (+1) одиниць;
- бойових броньованих машин – 5 886 (+3) одиниць;
- артилерійських систем – 1 906 (+1) одиниць;
- РСЗВ – 395 одиниць;
- засобів ППО – 210 одиниць;
- літаків – 280 одиниць;
- гелікоптерів – 263 (+1) одиниці;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 572 (+8) одиниці;
- крилатих ракет – 531 одиниця;
- кораблів / катерів – 16 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 472 (+8) одиниці;
- спеціальної техніки – 163 одиниці.
Головне про ситуацію на фронті
Напередодні Генштаб повідомив, до лікарень у Токмаку, що на Запоріжжі, приїхало понад 10 автомобілів. У них до медустанов привезли "трьохсотих", а також "двохсотих" російських загарбників.
Відомо також, що упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 17 ударів. Вони припали на райони скупчення живої сили, зброї та техніки ворога. Крім того, 3 удари були по позиціях ЗРК росіян. А ще за минулу добу нашим військовим вдалося збити гелікоптер ворога та 6 безпілотників типу "Орлан-10".
Свою роботу також виконали українські ракетники й артилеристи. Вони уразили:
- 5 пунктів управління;
- 2 склади боєприпасів;
- 11 районів скупчення живої сили, зброї та техніки;
- 4 інші важливі об'єкти ворога.