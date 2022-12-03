"Трьохсотий", побачивши на екрані Путіна, не зміг впоратися зі своїми емоціями й розплакався. Схоже, росіяни не завозять своєму "гарматному м'ясу" таблеток.

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"Зворушлива" розмова відбулася у межах віртуальної зустрічі Путіна з людьми з інвалідністю. Звичайно ж, Путін не виліз з бункера. Тому "вєщав" онлайн.

Під час зустрічі "увімкнувся" Вадим з Донецька (як він сам заявив). Спершу окупант з інвалідністю подякував Путіну за війну. Заявив, що не даремно його "товариші" ставали двохсотими. А тоді раптом розридався від любові й вдячності до Путіна.

Путін же весь цей час щось зосереджено писав й навіть не підіймав погляд на загарбника. Зважаючи на "правдивість" матеріалів, які готує російська пропаганда, цікаво, чи крокодилячі сльози Вадим лив від щирого серця.

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Втрати ворога

Окупант Вадим ще не став двохсотим. Водночас його "колеги" щодня й щогодини вирушають на концерт до Кобзона. Станом на 3 грудня вдалося ліквідувати вже 90 600 окупантів. Також знищили: