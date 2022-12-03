Убивці без зброї
Жіночка, повністю погоджуючись з попереднім оратором, щиро сміється, ніби переглянула дитячий спектакль. Чи є між молотом та цією посмішкою зв'язок? Для мене він очевидний.
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У Чикаго професор поставив мені цікаве питання: "Ганна Арендт вважала, що вкрай важливо ідентифікувати нацистських злочинців, аби показати, що злочини вчиняли не "німці загалом", а конкретні люди. Гасло вашого Justice Initiative Fund – "Зло повинно мати ім'я". Чи те саме ви маєте на увазі щодо росіян у цьому гаслі, що й думка Арендт про німців?".
Я відповів – ні, повністю протилежне. Путін, як і Гітлер, є для мене уособленням народу в цілому. Тоталітарна система влади завжди є більш представницька, ніж демократична, в цьому є парадокс. І "молот Вагнера" є наслідком кожної "невинної" посмішки такої пенсіонерки. Так само, як СС та гестапо колись стали наслідком беззастережної підтримки нацистів з боку німців 30 – 40-х років.
Вирок тиранії не матиме винятків
Так, були німці, яких кинули до концтаборів. Була еміграція та навіть німецький рух спротиву – те саме зараз є і серед росіян, деякі з яких воюють у лавах ЗСУ. Але в історії для засудження зла неможливо поставити двокрапку з тисячами імен "праведників" на фоні мільйонів злочинців.
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