Зустрічний подарунок Пригожину відправив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу. І не випадково до Гааги, адже такі воєнні злочинці як "кухар Путіна", сам Путін та інші посіпаки злочинного режиму дуже скоро опиняться там.

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Що Пригожину подарували у відповідь на кувалду

Глава МЗС Естонії вирішив подарувати Євгенію Пригожиному наручники. Однак міністр відправив свій подарунок до Гааги, куди пряма дорога засновнику ПВК Вагнера.

Як ми бачили, російський найманець Пригожин направив свій кривавий молот до Європейського парламенту. Я б хотів, щоб він прийняв і наш маленький подарунок, який чекатиме на нього в Гаазі,

– заявив Рейнсалу.

Рейнсалу надіслав свій подарунок Пригожину: дивіться відео

Що цьому передувало

У Європарламенті пропонують внести ПВК Вагнера, яку заснував Пригожин, до списку терористичних організацій. У відповідь на це "кухар Путіна" вирішив залякати ЄС і продемонстрував свій "подарунок" – "закривавлену" кувалду з логотипом військової компанії.

Та варто відзначити, що кувалда і вагнерівці не вперше фігурують в одній історії. Напередодні у мережі поширювали кадри зі стратою найманця Євгенія Нужина – "вагнерівця", який потрапив у полон та повернувся до Росії у межах обміну. Йому нібито розбили голову кувалдою. В Офісі Президента наголосили, що Нужин добровільно пішов на обмін і не скористався правом відмовитися від повернення до Росії.

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