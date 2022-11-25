Встречный подарок Пригожину отправил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. И не случайно в Гаагу, ведь такие военные преступники как "повар Путина", сам Путин и другие приспешники преступного режима очень скоро окажутся там.

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Что Пригожину подарили в ответ на кувалду

Глава МИД Эстонии решил подарить Евгению Пригожиному наручники. Однако министр отправил свой подарок в Гаагу, куда прямой путь основателю ЧВК Вагнера.

Как мы видели, российский наемник Пригожин направил свой кровавый молот в Европейский парламент. Я бы хотел, чтобы он принял и наш маленький подарок, который будет ждать его в Гааге,

– заявил Рейнсалу.

Рейнсалу послал свой подарок Пригожину: смотрите видео

Что этому предшествовало

В Европарламенте предлагают внести ЧВК Вагнера, которую основал Пригожин, в список террористических организаций. В ответ на это "повар Путина" решил запугать ЕС и продемонстрировал свой "подарок" – "окровавленную" кувалду с логотипом военной компании.

Но стоит отметить, что кувалда и "вагнеровцы" не в первый раз фигурируют в одной истории. Накануне в сети распространяли кадры с казнью наемника Евгения Нужина – попавшего в плен "вагнеровца" и вернувшегося в Россию в рамках обмена. Ему якобы разбили голову кувалдой. В Офисе Президента подчеркнули, что Нужин добровольно пошел на обмен и не воспользовался правом отказаться от возвращения в Россию.

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