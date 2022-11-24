Он продемонстрировал окровавленную кувалду. Так, Пригожин реагировал на заявление ЕС о желании включить "Вагнера" в список террористических организаций.
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Пригожин демонстрировал кувалду
Евгений Пригожин также заявил, что якобы "окровавленной" кувалдой с логотипом вагнеровцев решил ответить Европарламенту за заявления присоединить его организацию к террористической.
Основатель вагнеровцев показал окровавленную кувалду в футляре от скрипки. Он также назвал ее "информационным кейсом" для якобы роспуска Европарламента.
Пригожин заявил, что якобы "не знает", каким законом руководствуется Европарламент.
Но прежде, чем данная процедура вступит в силу, мне поручено передать в Европарламент "информационный кейс". Если у вас есть их контакт, предлагаю сделать это совместно – подготовить и отправить,
– заявил Пригожин.
Пригожин снова сделал скандальное заявление / Фото с росСМИ
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Что этому предшествовало
- 23 ноября Европарламент признал Россию спонсором терроризма. За это решение проголосовало большинство европарламентариев.
- В этой связи Евросоюз и государства-члены ЕС призвали инициировать международную изоляцию России, в том числе по членству Кремля в международных организациях и органах. В частности, таких как Совбез ООН.
- Более того, перед этим СМИ написали, что депутаты Европарламента хотят включить "Вагнера" в список террористических организаций. Основная причина – нарушение "вагнеровцами" прав человека в Украине, а также их действия в других странах.
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