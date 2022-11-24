Он продемонстрировал окровавленную кувалду. Так, Пригожин реагировал на заявление ЕС о желании включить "Вагнера" в список террористических организаций.

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Пригожин демонстрировал кувалду

Евгений Пригожин также заявил, что якобы "окровавленной" кувалдой с логотипом вагнеровцев решил ответить Европарламенту за заявления присоединить его организацию к террористической.

Основатель вагнеровцев показал окровавленную кувалду в футляре от скрипки. Он также назвал ее "информационным кейсом" для якобы роспуска Европарламента.

Пригожин заявил, что якобы "не знает", каким законом руководствуется Европарламент.

Но прежде, чем данная процедура вступит в силу, мне поручено передать в Европарламент "информационный кейс". Если у вас есть их контакт, предлагаю сделать это совместно – подготовить и отправить,

– заявил Пригожин.



Пригожин снова сделал скандальное заявление / Фото с росСМИ



Подельник Путина продемонстрировал кувалду, которой хотел испугать

Обратите внимание! ППК "Вагнер" – незаконное вооруженное формирование, комплектуемое наемниками. Его создали в 2013 году в России. Пока их много в Украине и они причастны к зверствам на нашей земле.

Что этому предшествовало

23 ноября Европарламент признал Россию спонсором терроризма. За это решение проголосовало большинство европарламентариев.

В этой связи Евросоюз и государства-члены ЕС призвали инициировать международную изоляцию России, в том числе по членству Кремля в международных организациях и органах. В частности, таких как Совбез ООН.

Более того, перед этим СМИ написали, что депутаты Европарламента хотят включить "Вагнера" в список террористических организаций. Основная причина – нарушение "вагнеровцами" прав человека в Украине, а также их действия в других странах.

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