Кстати, недавно в ЧВК "Вагнера" внезапно объявили о наборе врачей и медсестер для работы в зоне боевых действий в Украине. За это им обещают платить до 500 тысяч рублей.

Обратите внимание В Белгороде работников предприятий вербуют в ЧВК "Вагнера", медиков берут на учет, – Генштаб

В ЕС могут признать ЧВК "Вагнера" террористической организацией

Как стало известно, депутаты Европарламента направили соответствующее письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и премьер-министру Чехии Петру Фиале, чья страна в этом году председательствует в Раде.

Депутаты Европарламента считают, что ЧВК "Вагнера" следует признать террористической организацией из-за нарушения "вагнеровцами" прав человека в Украине, а также их действий в других странах.

Что известно о ЧВК "Вагнера"

Достойно внимания – ВСУ сбили необычный вертолет ЧВК "Вагнера": смотрите видео