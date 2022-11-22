Кстати, недавно в ЧВК "Вагнера" внезапно объявили о наборе врачей и медсестер для работы в зоне боевых действий в Украине. За это им обещают платить до 500 тысяч рублей.
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В ЕС могут признать ЧВК "Вагнера" террористической организацией
Как стало известно, депутаты Европарламента направили соответствующее письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и премьер-министру Чехии Петру Фиале, чья страна в этом году председательствует в Раде.
Депутаты Европарламента считают, что ЧВК "Вагнера" следует признать террористической организацией из-за нарушения "вагнеровцами" прав человека в Украине, а также их действий в других странах.
Что известно о ЧВК "Вагнера"
- Частная военная компания "Вагнер", которой руководит Евгений Пригожин, продолжает формировать военные структуры в Белгородской и Курской областях.
- Бывший командующий американской армией в Европе генерал Бен Ходжес рассказал в интервью 24 каналу, что думает о "вагнеровцах" и смогут ли эти наемники существенно повлиять на ход войны.
- Ходжес считает, что Кадыров и Пригожин готовятся к тому, что, когда распадется Россия, у них будет по собственной армии.
- Военный эксперт Олег Жданов заявлял, что Пригожин отчаянно борется за власть в России. Для продвижения своих позиций в Кремле ему необходима любая победа на поле боя в Украине.
- Кстати, Пригожин открыл в Санкт-Петербурге офис ЧВК "Вагнера".
- В Кремле усиливается противостояние между представителями разных групп силовиков. Одну из них представит глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, который своими силами пытается захватить Бахмут.
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