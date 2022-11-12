Аналитики института изучения войны сообщают, что частная военная компания "Вагнер", которой руководит Евгений Пригожин, продолжает формировать военные структуры в Белгородской и Курской областях.

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Зачем Пригожин формирует военные структуры

Инструкторы "Вагнера" обучают жителей Белгородской области обращению с оружием и тактическими медикаментами. Также утверждают, что подобные занятия проводятся и в Курской области.

Спонсор группы "Вагнер" и так называемый "повар Путина" Евгений Пригожин продолжает формировать параллельные военные структуры в Белгородской и Курской областях, несмотря на отсутствие угрозы наземного вторжения украинских войск на территорию России,

– говорится в сообщении аналитиков.

Аналитики уверены, что Пригожин будет продолжать абсурдно утверждать, что усилия по созданию параллельных военных структур в Белгородской и Курской областях якобы необходимы для защиты от несуществующей угрозы украинского вторжения на территорию России.

Вероятно, Пригожин будет продолжать шире развивать параллельные военные структуры, чтобы расширить свое собственное влияние и авторитет в российских политических кругах и развить собственную частную армию.

Ходжес "оценил" работу ЧВК "Вагнера"

Бывший командующий американской армией в Европе генерал Бен Ходжес рассказал в интервью 24 каналу, что думает о "вагнеровцах" и смогут ли эти наемники существенно повлиять на ход войны.

Он отметил, что в начале войны переоценил возможности россиян. Объяснил, что не учел влияния коррупции и какие негативные последствия это имело.

Ходжес знал об отсутствии нормальных сержантов в России, но не думал, что они будут настолько плохо обучены и так будут плохо воевать. Поэтому именно на поле боя нужны такие группы, как "вагнеровцы" – опытные воины, которые были в Африке, Сирии и Украине.

Военный вспомнил, как несколько лет назад наемники ЧВК "Вагнера" наткнулись на американцев в Сирии. Тогда бойцы США уничтожили противника.

Ходжес подчеркнул, что Пригожин – основатель ЧВК "Вагнера" создал для себя саму армию. Так, как Кадыров в Чечне. Впрочем, в реальных боях участвуют совсем немного чеченцев, потому что Кадыров их бережет.

Он также добавил, что "Кадыров и Пригожин готовятся к тому, что когда распадется Россия, у них будет по собственной армии".

Интервью с Беном Ходжесом: смотрите видео