Аналітики інституту вивчення війни повідомляють, що приватна військова компанія "Вагнер", якою керує Євген Пригожин, і надалі формує військові структури в Бєлгородській і Курській областях.

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Навіщо Пригожин формує військові структури

Зазначають, що інструктори "Вагнера" навчають жителів Бєлгородської області поводженню зі зброєю та тактичними медикаментами. Також стверджують, що подібні заняття проводять і в Курській області.

Спонсор групи "Вагнер" і так званий "кухар Путіна" Євген Пригожин продовжує формувати паралельні військові структури в Бєлгородській і Курській областях, попри відсутність загрози наземного вторгнення українських військ на територію Росії,

– йдеться у повідомленні аналітиків.

Аналітики переконані, що Пригожин продовжуватиме абсурдно стверджувати, що зусилля зі створення паралельних військових структур у Бєлгородській та Курській областях нібито необхідні для захисту від неіснуючої загрози українського вторгнення на територію Росії.

Ймовірно, що Пригожин продовжуватиме ширше розвивати паралельні військові структури, щоб розширити свій власний вплив і авторитет у російських політичних колах і розвинути власну приватну армію.

Ходжес "оцінив" роботу ПВК "Вагнера"

Колишній командувач американської армії в Європі генерал Бен Ходжес розповів в інтерв'ю 24 каналу, що думає про "вагнерівців" та чи зможуть ці найманці суттєво вплинути на хід війни.

Він зазначив, що на початку війни переоцінив можливості росіян. Пояснив, що не врахував впливу корупції і які негативні наслідки все це мало.

Ходжес знав про відсутність нормальних сержантів у Росії, але не думав, що вони будуть аж настільки погано навчені і так погано воюватимуть. Тож саме тому на полі бою потрібні такі групи, як "вагнерівці" – досвідчені вояки які були в Африці, Сирії та в Україні.

Військовий згадав, як кілька років тому найманці ПВК "Вагнера" натрапили на американців у Сирії. Тоді бійці США знищили противника.

Ходжес наголосив, що Пригожин – засновник ПВК "Вагнера" створив для себе самого армію. Так, як Кадиров в Чечні. Втім, в реальних боях беруть участь зовсім небагато чеченців, бо Кадиров їх береже.

Він також додав, що "Кадиров і Пригожин готуються до того, що коли розпадеться Росія, в них буде по власній армії".

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