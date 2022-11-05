Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він також зазначив, що це геть не випадково, а дуже гарно вписалось у картину Росії.

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За словами Шейтельмана, Пригожин намагається створити для себе нову столицю, йому потрібна земля. Наприклад, у Кадирова є Чечня – він там відчуває себе в безпеці, у випадку будь-якого "шухеру" – він втече туди.

"У Пригожина такого місця не було, оскільки для нього таким місцем була Сирія – він завжди міг вивести свої війська туди. Зараз всі ці переміщення ускладнені – через санкції, закриття Босфору тощо", – каже політтехнолог.

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За його словами, Росія зараз закривається і у цій Росії Пригожин шукає собі місце – не тільки політично, а й географічно.

Для того, щоб бути царем – потрібна міцна армія і місце. От тому Пригожин вирішив стати власником Петербурга – це його рідне місто. Він вже рік воює із губернатором і ось він відкриває цей центр,

– додає Шейтільман.

На думку політтехнолога, з вересня Пригожин вирішив піти в політику – "сірі кардинали" не займаються таким. "Все те, що робить Пригожин – його полум’яні промови, виступи перед безногими вагнерівцями, не може так себе поводити людина, яка планує відійти в тінь", – резюмує Михайло Шейтельман.

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