Заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку. Повідомляє 24 канал.
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Окупанти намагаються захопити Соледар
Він зазначив, що "на Бахмутському напрямку ситуація залишається складною, але контрольованою". Ворог завдав авіаційних ударів по позиціях наших військ в районах населених пунктів Соледар та Бахмут, вів наступальні дії в районах 7 населених пунктів.
Основні зусилля українських військових були зосередженні на стримуванні противника в районах Берестове, Соледар та Бахмут. У Генштабі зазначають, що ворог намагається захопити Соледар, аби просунутися до Часового Яру.
Противник намагається блокувати Бахмут з півдня, північного сходу та заволодіти Соледаром, чим створити сприятливі умови для продовження наступу в напрямку населеного пункту Часів Яр з метою подальшого повного блокування Бахмуту з заходу. ЗСУ чинять опір, у нас все виходить,
– наголосив Громов.
Напружена ситуація на Донеччині
- Ситуація в районі Бахмута на Донеччині одна з найбільш напружених серед усіх ділянок фронту. Однак окупантам навряд вдасться прорвати оборону Збройних Сил України.
- Голова Обласної військової адміністрації Павло Кириленко наголосив, що українська армія не збирається здаватися, а навпаки – посилює оборону.
- Як повідомляють в Інституті з вивчення війни, вагнерівці намагаються прорвати оборону наших військових біля Бахмута. Щоб не наражати місцеве населення на небезпеку, наші військові евакуювали жителів Кліщіївки, яка неподалік Бахмута.
- Український військовий пояснив, чому окупантам так важливо захопити Бахмут. Окупантам не потрібне саме місто, а траса для перекидання сил.
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