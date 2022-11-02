Фактично Донеччина та Бахмут – це єдиний напрямок, на якому окупанти намагаються наступати. Голова Обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону запевнив, що ворогу не вийде стерти нас з лиця землі.

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Бахмут цілодобово під обстрілами

Всупереч постійним атакам та обстрілам загарбниками Донеччини, українська армія не збирається здаватися, а навпаки – посилює оборону. Керівник Донецької ОВА наголосив, що воїни Збройних Сил не дадуть ворогу перемогти.

Немає жодного вцілілого будинку й в Авдіївці, Мар'їнці, Красногорівці. Так само Селидівська громада страждає. Ворог гатить, використовуючи усі види озброєння – важку та далекобійну артилерію, реактивні системи залпового вогню. А там, де не дістає по відносно віддалених містах, використовує ракети й зенітно-ракетні системи С-300,

– сказав Кириленко.

Окупанти запускають ракети через власне безсилля, бо не можуть успішно наступати на полі бою. За словами глави ОВА, також дуже не пощастило Торецьку на Донеччині – місто фактично на лінії фронту. Росіяни обстрілюють інфраструктура, електропідстанції, медичні, навчальні заклади населеного пункту та наражують на небезпеку життя мирних громадян.

Ситуація на Донеччині: актуальна інформація

На Півдні та Сході України станом на 2 листопада тривають активні бої. Як повідомляють в Інституті з вивчення війни, вагнерівці намагаються прорвати оборону наших військових біля Бахмута. Щоб не наражати місцеве населення на небезпеку, наші військові евакуювали жителів Кліщіївки, яка неподалік Бахмута.

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Окупанти не покидають спроб взяти місто Бахмут під контроль після того, як ЗСУ відбили атаку. За словами одного з бійців ЗСУ, Бахмут – це дуже великий дорожній вузол. Саме тому вороги за нього так тримаються.

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