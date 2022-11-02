Через масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні цілі райони та міста змушені жити без електрики та опалення. З настанням холодів це стає справжнім випробуванням для людей, особливо дітей та осіб поважного віку.

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"Зігріти Україну": благодійна ініціатива для жителів деокупованих та прифронтових районів Донеччини

На численні запити від жителів Донецької області "Благодійний фонд Едуарда Мкртчана" закупив 1800 буржуйок, які отримають деокуповані громади Донеччини та громади, що знаходяться на лінії фронту. Перші 50 генераторів та 878 буржуйок вже передали людям.

Жителям, які не матимуть опалення, ми передаємо гуманітарну допомогу у вигляді тисяч пічок-буржуйок. Це приладдя допоможе місцевим пережити прийдешню зиму, яку прогнозують надзвичайно складною. Віримо, що спільними зусиллями ми зігріємо людей, які опинилися в складних умовах через бойові дії,

– впевнений засновник та меценат фонду Едуард Мкртчан.



"Благодійний фонд Едуарда Мкртчана" закупив 1800 буржуйок / Фото телеграм Павла Кириленка

Після повномасштабного вторгнення ворога на територію України життя кожного українця кардинально змінилося. Але жителі Донеччини живуть у цих реаліях вже дев'ятий рік поспіль та стійко витримують усі випробування, які змушені терпіти через агресію окупантів. Благодійники підтримують людей та забезпечують їх необхідним.

Поки Збройні сили України відстоюють нашу землю та щодня наближають перемогу над ворогом, ми опікуємося українцями, які постраждали внаслідок російського вторгнення. Мета у всіх спільна – вільна, сильна, незалежна Україна,

– наголошує Едуард Мкртчан.



Діяльність фонду спрямована на підтримку населення Донеччини / Фото телеграм Павла Кириленка

Благодійний фонд Едуарда Мкртчана веде активну громадську діяльність з серпня 2021 року. Основними пріоритетами в роботі фонду є позитивні зміни в освіті та медицині, різноманітні інфраструктурні проєкти та соціальні ініціативи. З початком повномасштабного вторгнення діяльність організації була повністю спрямована на допомогу та підтримку населення, що постраждало від вторгнення окупанта. Мешканці Донецької області можуть звернутися до фонду за психологічною, юридичною, гуманітарною допомогою на безоплатній основі.