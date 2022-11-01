Грабіж та мародерство – суть російської армії

Асвабадітєли не вперше потрапляють на камери спостереження, так сталось і цього разу. Окупанти прийшли в магазин техніки і при консультанту прихопили мобільний телефон в кишеню.

Увага На Донеччині російський чмобік-командир вбив підлеглих та втік із позицій

Російський солдат в Донецьку краде мобільний телефон. "Асвабадітелю Дамбаса" насправді байдуже, кого мародерити. Вся суть російської армії в шістдесяти секундах відео,

– написав військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

Окупанти обікрали магазин у Донецьку: відео

Це не перші зафіксовані випадки крадіжок у Донецьку російськими вояками. Нещодавно стало відомо, що у звільненому Лимані окупанти обікрали будинок інстаграм-блогера Яна Гордієнка.

Бурят привіз додому вкрадену в українця камеру спостереження та встановив її просто в хаті. Через те, що росіянин не налаштував камеру, справжні власники отримували з неї зображення та звук.

Як росіяни займаються мародерством в Україні

Раніше ми писали про мародерство російських військових, які крали пральні машинки. Росіяни витягли пральну машинку з приватного житлового будинку та волокли її вулицею.

А на Херсонщині окупанти вкрали унітаз з відділення Нової Пошти.

Російські військові також крадуть турнікети. Однак окупанти не використовують турнікети за призначенням, внаслідок чого помирають від втрати крові.

Раніше – в окопі окупантів знайшли пральну машину: дивіться відео