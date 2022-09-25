В оперативному угрупованні військ "Каховка" інформують, що російські військові помирають від втрати крові, але при цьому не користуються вкраденими турнікетами.

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Окупанти прикріплюють турнікети, щоб не забрали інші

Повідомляється, що жадібні окупанти стяжками прикріплюють турнікети до себе, аби їх "здобич" не забрали інші. Наші захисники зазначають, що не розуміють, для чого ще можна використати медичний турнікет.

Але ці недовоїни напевно мали декілька варіантів,

– додали українські воїни та опублікували відповідну світлину.



Росіян не користуються краденими турнікетами / Фото з фейсбуку оперативного угруповання військ "Каховка"

Ворог продовжує зазнавати шалених втрат

Очевидно, що військовим, які перебувають у зоні бойових дій, вкрай потрібні турнікети, які можуть врятувати життя. Проте росіянам це не допомагає, адже вони продовжують гинути в Україні.

Зранку 25 вересня Генеральний штаб ЗСУ оновив дані щодо орієнтовних втрат окупантів. Відповідно до них, в Україні з 24 лютого вже ліквідовано 56 700 окупантів.

При цьому слід зазначити, що втрати росії ростуть невпинно з кожним днем. Зокрема, тільки минулої доби наші захисники знищили ще близько 400 ворогів.

Як відомо, на тлі втрат росія оголосила часткову мобілізацію і планує призвати ще 300 тисяч резервістів. Втім, опозиційні ЗМІ інформують, що мобілізувати можуть від 1 до 1,2 мільйона людей. Росіяни усвідомлюють, що їх чекає в Україні, тому ухиляються від служби та подекуди виходять на протести.

Слід зазначити, що Генштаб ЗСУ не публікує дані щодо окупантів, які отримали поранення. Цей показник може значно перевищувати втрати. Зокрема, на окупованих територіях пораненими російськими військовими заповнені лікарні. Така ситуація на Луганщині, де поранені загарбники займають усі ліжка в медичних закладах.

До уваги – втрати ворога станом на 25 вересня: дивіться відео