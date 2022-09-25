В оперативной группировке войск Каховка информируют, что российские военные умирают от потери крови, но при этом не пользуются украденными турникетами.

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Оккупанты прикрепляют турникеты, чтобы не забрали другие

Сообщается, что алчные оккупанты стяжками прикрепляют турникеты к себе, чтобы их "добычу" не забрали другие. Наши защитники отмечают, что не понимают, зачем еще можно использовать медицинский турникет.

Но эти недовольные наверняка имели несколько вариантов,

– добавили украинские воины и опубликовали соответствующую фотографию.



Россиян не пользуются крадеными турникетами / Фото из фейсбука оперативной группировки войск "Каховка"

Враг продолжает нести бешеные потери

Очевидно, что находящимся в зоне боевых действий военным крайне нужны турникеты, которые могут спасти жизнь. Однако россиянам это не помогает, ведь они продолжают гибнуть в Украине.

Утром 25 сентября Генеральный штаб ВСУ обновил данные по ориентировочным потерям оккупантов. Согласно им, в Украине с 24 февраля уже ликвидировано 56 700 оккупантов.

При этом следует отметить, что потери россии растут постоянно с каждым днем. В частности, только за прошедшие сутки наши защитники уничтожили еще около 400 врагов.

Как известно, на фоне потерь россия объявила частичную мобилизацию и планирует призвать еще 300 тысяч резервистов. Впрочем, оппозиционные СМИ информируют, что мобилизовать могут от 1 до 1,2 миллиона человек. Россияне отдают себе отчет, что их ждет в Украине, поэтому уклоняются от службы и кое-где выходят на протесты.

Следует отметить, что Генштаб ВСУ не публикует данные по получившим ранения оккупантам. Этот показатель может существенно превосходить утраты. В частности, на оккупированных территориях ранеными российскими военными заполнены больницы. Такова ситуация в Луганской области, где раненые захватчики занимают все кровати в медицинских учреждениях.

Вниманию – потери врага по состоянию на 25 сентября: смотрите видео