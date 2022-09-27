Відповідне фото Нова Пошта опублікувала на своїй сторінці у Твіттері. Раніше повідомлялось, що в Україну прибули французькі слідчі, які будуть розслідувати злочини в Ізюмі.

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Мародерство росіян

На світлині, яку Нова Пошта виклала в мережу, видно гармидер, який по собі залишили окупанти. У туалеті ж відсутній головний скарб для російської нації. Тобто, вони звісно якнайшвидше намагались утекти з територій, які звільняли ЗСУ, але залишити унітаз не могли ніяк.

Нова Пошта в підписі до фото іронічно запитала у своїх підписників: "Хто здогадався, що для окупанта найбільший скарб?"

Контрнаступ на Харківщині

Протягом першої половини вересня ЗСУ почали активний контрнаступ на Харківщині. Вони звільнили більшість окупованих територій області. Нині під окупацією залишається лише лівий берег річки Оскіл, але 26 вересня наші воїни повідомили про звільнення Куп'янська-Вузлового, який саме на лівому березі.

Загалом завдяки контрнаступу Україна повернула сотні населених пунктів, де було знайдено сліди набагато жахливіших злочинів росіян, ніж викрадення унітаза. Місце масових поховань виявили під Ізюмом. У багатьох населених пунктах знаходять катівні.

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