Соответствующее фото Новая Почта опубликовала на своей странице в твиттере. Ранее сообщалось, что в Украину прибыли французские следователи, которые будут расследовать преступления в Изюме.

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Мародерство россиян

На фотографии, которую Новая Почта выложила в сеть, видна кутерьма, которую по себе оставили оккупанты. В туалете же отсутствует главное сокровище для русской нации. То есть они, конечно, как можно быстрее пытались сбежать с территорий, которые освобождали ВСУ, но оставить унитаз не могли никак.

Новая Почта в подписи к фото иронично спросила своих подписчиков: "Кто догадался, что для оккупанта самое большое сокровище?"

Контрнаступление на Харьковщине

В первой половине сентября ВСУ начали активное контрнаступление на Харьковщине. Они освободили большинство оккупированных территорий области. Сейчас под оккупацией остается только левый берег реки Оскол, но 26 сентября наши воины сообщили об освобождении Купянска-Узлового, который находится именно на левом берегу.

В целом благодаря контрнаступлению Украина вернула сотни населенных пунктов, где были найдены следы гораздо более ужасных преступлений россиян, чем похищение унитаза. Место массовых захоронений было обнаружено под Изюмом. Во многих населенных пунктах находят пыточные.

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