Так, в Харькове, даже несмотря на сложную ситуацию, работают все 210 школ города. Однако дети учатся дистанционно.
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В Харькове находится только 25% учеников
В департаменте образования Харьковского горсовета сообщили, что в местных школах дистанционно учатся около 115 тысяч учеников.
При этом чиновники уточнили, что в городе сейчас находится только 25% учащихся. 39% харьковских школьников до сих пор – за рубежом. Также в местных школах учатся около 650 детей-переселенцев, из которых 441 ученик – с временно оккупированных территорий.
Кроме того, в 63 школах учится более 300 учащихся с особыми потребностями.
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Какая ситуация в Харькове
Российские оккупанты продолжают терроризировать Харьков и область. Недавно враг обстрелял жилые дома в Холодногорском районе города. В обед 26 сентября на Харьковщине снова объявили воздушную тревогу. Сообщается о взрывах на территории области.