Глава Минобразования Сергей Шкарлет сообщил, что за последние две недели в Украине к очной учебе вернулось еще более 20,5 тысяч человек. На смешанную форму обучения перешло еще почти 120 тысяч учеников.

Важно Ситуация сложная: дети в киевских школах будут учиться и онлайн, и офлайн

Сколько школ в Украине работают офлайн

По состоянию на 26 сентября, по словам министра:

3115 школ работают офлайн;

5339 – дистанционно;

4444 – смешано.

В очном или смешанном форматах обучается более 2 миллионов 60 тысяч учеников, дистанционно – почти 2 миллиона учащихся.

Какие области являются лидерами по офлайн-обучению

Наибольший охват школьников, обучающихся очно – во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской областях и Киеве. В смешанном формате – в Киевской, Львовской и Одесской областях.

Сколько школ имеют надежные укрытия

Увеличение количества детей на очной форме обучения возможно благодаря обустройству надежных укрытий в школах. На сегодняшний день в Украине уже почти 70% школ имеют обустроенные укрытия. Денежные средства на соответствующие работы выделяют из госбюджета.

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Как будут учиться дети в киевских школах

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский рассказал, что в киевских школах ввели гибкую форму обучения. Она смешанная: дети учатся и онлайн, и офлайн. Все зависит от желания школьников и родителей. В случае необходимости будут использовать различные форматы обучения. Главное – чтобы школьникам было тепло, ведь ситуация сложная.

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