Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет повідомив, що протягом останніх двох тижнів в Україні до очного навчання повернулося ще понад 20,5 тисяч осіб. Натомість на змішану форму навчання перейшло ще майже 120 тисяч учнів.

Важливо Ситуація складна: діти у київських школах навчатимуться і онлайн, і офлайн

Скільки шкіл в Україні працюють офлайн

Станом на 26 вересня, за словами міністра:

3115 шкіл працюють офлайн;

5339 – дистанційно;

4444 – змішано.

В очному або змішаному форматах навчається понад 2 мільйони 60 тисяч учнів, дистанційно – майже 2 мільйони учнів.

Які області є лідерами з офлайн-навчання

Найбільше охоплення школярів, які навчають очно, – у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській областях та місті Києві. Натомість у змішаному форматі – у Київській, Львівській та Одеській областях.

Скільки шкіл мають надійні укриття

Збільшення кількості дітей на очній формі навчання можливе завдяки облаштуванню надійних укриттів у школах. Так, в Україні вже майже 70% шкіл мають облаштовані укриття. Кошти на відповідні роботи виділяють з держбюджету.

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Як вчитимуться діти у київських школах

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський розповів, що у київських школах запровадили гнучку форму навчання. Вона є змішаною: діти вчаться і онлайн, і офлайн. Усе залежить від бажання школярів та їхніх батьків. Натомість у разі потреби використовуватимуть різні формати навчання. Головне – аби школярам було тепло, адже ситуація є складною.

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