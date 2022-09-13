Перша леді України Олена Зеленська наголосила, що зараз важливо подбати не лише про фізичну безпеку учнів, а й про психологічну. Для цього і розробили Курс "Психологічна безпека дорослих та дітей під час повітряної тривоги у школі".

Важливо Скільки шкіл в Україні готові до очного навчання і мають укриття

Про що цей навчальний курс

Новостворений навчальний онлайн-курс допоможе дітям і вчителям, а також їхнім батькам підготуватися до повітряної тривоги у закладі освіти та впоратися із різними стресовими ситуаціями.

Так, якщо пролунав звук сирени, школярам та педагогам радять негайно перейти до найближчого укриття.

Також цей онлайн-курс навчить дітей та вчителів:

алгоритму дій під час повітряної тривоги;

різновидам реакції на стрес у дітей;

як впоратись із панічною атакою у дитини;

вправам для приборкання тривожності;

як заспокоїти себе і дитину, коли виходимо з укриття.

Де в Україні буде очна система навчання

1 вересня новий навчальний рік офлайн розпочала більшість шкіл у Києві, Львові, Полтаві, Ужгороді, Івано-Франківську, Чернівцях, Вінниці, Луцьку, Тернополі тощо. При цьому в Україні щотижня зростає кількість навчальних закладів, які працюватимуть очно.

За словами очільника МОН Сергія Шкарлета, до 15 вересня шкіл, які мають укриття та є безпечними для учнів, має бути 70%, тобто близько 10 500 шкіл запрацюють офлайн.

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Обов’язкові нововведення у школах

З 1 вересня у кожній школі також запровадили тренування реакції дітей на сигнал повітряної тривоги. Якщо звучить сирена, діти спускаються в укриття, а вчителі стежать за процесом. У бомбосховищі при цьому мають бути інтернет, стільці, проєктори, стаціонарні телефони, туалет, проведена вода. Також діти в укритті мають мати можливість грати в ігри та відпочивати.

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