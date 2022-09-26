Воздушная тревога объявлена в основном в центральных и восточных областях Украины, пишет 24 Канал. Всего сирена раздается в десяти областях.
Кстати Россия готовит массированные кибератаки на критическую инфраструктуру Украины, в частности энергообъекты.
В каких областях объявлена воздушная тревога
- Житомирская область
- Винницкая область
- Киевская область
- Черкасская область
- Черниговская область
- Кировоградская область
- Полтавская область
- Днепропетровская область
- Харьковская область
- Запорожская область
При этом воздушная тревога объявлена в Луганской области. Ее объявили еще 4 апреля и с тех пор она до сих пор не прекращалась.
Во время воздушной тревоги есть возможность запуска ракет стратегической авиацией в режиме радиомолчания.
Взрывы во время тревоги
В ходе воздушной тревоги сообщают о взрывах в Харьковской области. Также информация о взрывах поступила из Никополя.
Глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко призвал людей покинуть прибрежные территории.
Российские обстрелы 26 сентября
- Оккупанты продолжили обстреливать украинские города 26 сентября. В частности, захватчики обстреляли Запорожье, Николаев и Днепропетровщину.
- Россияне ночью нанесли ракетный удар по Запорожью и по поселку в Запорожском районе. Также россияне всю ночь обстреливали Никопольщину тяжелой артиллерией и из РСЗО.
- Враг снова атаковал Одесскую область дронами-камикадзе. Два дрона врага попали в объект военной инфраструктуры, в результате чего произошла детонация боеприпасов. По предварительной информации, никто не пострадал.
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