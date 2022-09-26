Повітряну тривогу оголошено здебільшого у центральних і східних областях України, пише 24 Канал. Всього сирена лунає в десяти областях.

До речі Росія готує масовані кібератаки на критичну інфраструктуру України, зокрема енергооб'єкти

В яких областях оголошено повітряну тривогу

Житомирська область

Вінницька область

Київська область

Черкаська область

Чернігівська область

Кіровоградська область

Полтавська область

Дніпропетровська область

Харківська область

Запорізька область

При цьому повітряна тривога оголошена у Луганській області. Її оголосили ще 4 квітня й відтоді вона досі не припинялася.

Під час повітряної тривоги є ймовірність запуску ракет стратегічною авіацією в режимі радіомовчання.

Вибухи під час тривоги

Під час повітряної тривоги повідомляють про вибухи в Харківській області. Також інформація про вибухи надійшла з Нікополя.

Глава Нікопольської РВА Євген Євтушенко закликав людей покинути прибережні території.

Важливо! Під час повітряної тривоги слід пройти в укриття та перебувати там, доки не буде оголошено про відбій. Не поширюйте адреси "прильотів" та не публікуйте у соцмережах фото/відео з наслідками ворожих обстрілів. Так ви допомагаєте ворогу коригувати вогонь.

Російські обстріли 26 вересня

Окупанти продовжили обстрілювати українські міста 26 вересня. Зокрема, загарбники обстріляли Запоріжжя, Миколаївщину та Дніпропетровщину.

Росіяни вночі завдали ракетного удару по Запоріжжю та по селищу в Запорізькому районі. Також росіяни протягом всієї ночі обстрілювали Нікопольщину важкою артилерією та з РСЗВ.

Ворог знову атакував Одеську область дронами-камікадзе. Два дрони ворога влучили в об'єкт військової інфраструктури, внаслідок чого сталася детонація боєприпасів. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Дізнайтесь більше – окупанти потужно вгатили по Запоріжжі вночі: дивіться відео