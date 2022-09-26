Повітряну тривогу оголошено здебільшого у центральних і східних областях України, пише 24 Канал. Всього сирена лунає в десяти областях.

До речі Росія готує масовані кібератаки на критичну інфраструктуру України, зокрема енергооб'єкти

В яких областях оголошено повітряну тривогу

  • Житомирська область
  • Вінницька область
  • Київська область
  • Черкаська область
  • Чернігівська область
  • Кіровоградська область
  • Полтавська область
  • Дніпропетровська область
  • Харківська область
  • Запорізька область

При цьому повітряна тривога оголошена у Луганській області. Її оголосили ще 4 квітня й відтоді вона досі не припинялася.

Під час повітряної тривоги є ймовірність запуску ракет стратегічною авіацією в режимі радіомовчання.

Вибухи під час тривоги

Під час повітряної тривоги повідомляють про вибухи в Харківській області. Також інформація про вибухи надійшла з Нікополя.

Глава Нікопольської РВА Євген Євтушенко закликав людей покинути прибережні території.

Російські обстріли 26 вересня

  • Окупанти продовжили обстрілювати українські міста 26 вересня. Зокрема, загарбники обстріляли Запоріжжя, Миколаївщину та Дніпропетровщину.
  • Росіяни вночі завдали ракетного удару по Запоріжжю та по селищу в Запорізькому районі. Також росіяни протягом всієї ночі обстрілювали Нікопольщину важкою артилерією та з РСЗВ.
  • Ворог знову атакував Одеську область дронами-камікадзе. Два дрони ворога влучили в об'єкт військової інфраструктури, внаслідок чого сталася детонація боєприпасів. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

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