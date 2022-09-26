Повітряну тривогу оголошено здебільшого у центральних і східних областях України, пише 24 Канал. Всього сирена лунає в десяти областях.
До речі Росія готує масовані кібератаки на критичну інфраструктуру України, зокрема енергооб'єкти
В яких областях оголошено повітряну тривогу
- Житомирська область
- Вінницька область
- Київська область
- Черкаська область
- Чернігівська область
- Кіровоградська область
- Полтавська область
- Дніпропетровська область
- Харківська область
- Запорізька область
При цьому повітряна тривога оголошена у Луганській області. Її оголосили ще 4 квітня й відтоді вона досі не припинялася.
Під час повітряної тривоги є ймовірність запуску ракет стратегічною авіацією в режимі радіомовчання.
Вибухи під час тривоги
Під час повітряної тривоги повідомляють про вибухи в Харківській області. Також інформація про вибухи надійшла з Нікополя.
Глава Нікопольської РВА Євген Євтушенко закликав людей покинути прибережні території.
Російські обстріли 26 вересня
- Окупанти продовжили обстрілювати українські міста 26 вересня. Зокрема, загарбники обстріляли Запоріжжя, Миколаївщину та Дніпропетровщину.
- Росіяни вночі завдали ракетного удару по Запоріжжю та по селищу в Запорізькому районі. Також росіяни протягом всієї ночі обстрілювали Нікопольщину важкою артилерією та з РСЗВ.
- Ворог знову атакував Одеську область дронами-камікадзе. Два дрони ворога влучили в об'єкт військової інфраструктури, внаслідок чого сталася детонація боєприпасів. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
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