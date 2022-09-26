У ГУР МО попередили, що кремль планує масовані кібератаки на об'єкти критичної інфраструктури українських підприємств й установ критичної інфраструктури союзників України.

До теми Сотні атак щомісяця, – Федоров розповів, як Україна воює у кіберпросторі

Ворог спробує посилити ефект ракетних ударів

Зазначається, що в першу чергу удар буде спрямовано на підприємства енергетичної галузі.

Цим ворог спробує посилити ефект ракетних ударів по об'єктах електрозабезпечення насамперед у східному та південному регіонах України. Командування окупантів переконано, що це призведе до сповільнення наступальних дій українських Сил оборони,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, в ГУР МО повідомили, що росія планує збільшити інтенсивність DDoS-атак на критичну інфраструктуру найближчих союзників України. Насамперед йдеться про Польщу та країни Балтії.

До уваги. Росіяни вже атакували енергооб'єкти України. Зокрема, 11 вересня росіяни двома ракетами атакували Харківську ТЕЦ-5. Після цього у Харкові, а також в деяких інших областях України зникло світло й вода.

Останні ракетні удари росії: що відомо

У ніч з 25 на 26 вересня російські військові обстріляли ряд регіонів України, серед яких Запоріжжя, Миколаївщина та Дніпропетровщина.

Вночі ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю та по селищу в Запорізькому районі. Повідомляється, що руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури. Ушкодження отримали житлові будинки, заклади освіти та охорони здоров'я.

Також росіяни протягом всієї ночі обстрілювали Нікопольщину важкою артилерією та з РСЗВ.

Окрім того, російські військові вкотре атакували Одеську область дронами-камікадзе. Два дрони ворога влучили в об'єкт військової інфраструктури, внаслідок чого сталася детонація боєприпасів. Ще один дрон було збито силами ППО.

Дізнайтесь більше – окупанти потужно вгатили по Запоріжжі вночі: дивіться відео