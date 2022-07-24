Основні напрямки російсько-української кібервійни

Федоров зазначив, що російсько-українська кібервійна відбувається кожного дня, кожної години та кожної хвилини. І це пов’язано з атакою на інформаційні ресурси України та контратаки на російські інформаційні ресурси.

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Ця боротьба триває постійно, у нас є IT-армія, яка цим займається, є багато волонтерів з України та усього світу, які атакують ресурси росії. Це і публічні та непублічні цілі,

– сказав він.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук

За словами Федерова, цю цифрову війну варто поділити на кілька напрямків:

кібервійна, коли атакуються ресурси;

цифрова блокада, коли Україна робить всі зусилля для того, щоб світові компанії пішли з російського ринку, щоб вони перестали працювати. Так відбулося з Visa, MasterCard, PayPal;

робота з фейками зі знанням інформації. Донесення правди про те, що відбувається в Україні, правди про війну до зазомбованого населення рф.

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Щомісяця центрами кібербезпеки України фіксується біля сотні російських атак. Але жодна з них не принесла якийсь вагомий результат для ворога. За словами Федорова, також не було жодного витоку персональних даних.

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