Тобто не було перебоїв на інших цифрових платформах і аналоговому мовленні. 24 канал звернувся за коментарем щодо атаки до засновників телеканалу "Дом" – ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України", що підпорядковується Мінкульту.

Нещодавно Вдалося знищити російську мережу ботів, яка інфікувала мільйони пристроїв по всьому світу, – США

Атакою на "Дом" зайнялися спецслужби

Представники влади підкреслили, що серія кібератак протягом декількох діб є лише частиною війни, яку веде Росія. Агресор намагається зробити все, щоб перемогти війну навіть за допомогою інформаційного впливу.

Наразі справою вже займається СБУ, де намагаються встановити, звідки саме була здійснена атака. Також тривають інші слідчі дії. Слід зауважити, що, найімовірніше, до атаки причетні спецслужбовці ворога.

Кібератаки є частиною цілеспрямованих зусиль Росії для впливу на український інформпростір, поширення фейків і ведення гібридної війни,

– сказали в СБУ.

У МПІУ ж зазначили, що блокуванням роботою телеканалу Росія вкотре порушує права людини на свободу висловлювань. Представники держпідприємства впевнені, що таким чином агресор намагається забрати право на отримання необхідної інформації про стан речей у суспільствах, які потерпають від авторитаризму, диктатури та насильства з боку державного апарату.

Зауважте! У мережі вказують, що відповідальність за удар по телеканалу на себе взяла організація XakNet Team. Це група хакерів, яка була створена у відповідь на війну, яку оголосила Росії хакерська спільнота Anonymous.

Для кого працює "Дом"

Телеканал створили для мовлення на тимчасово окупованих територіях нашої держави ще у 2020 році. Проте зараз його покриття поширюється на 60 країн світу, до яких входить і Росія. Попри атаку, телеканал продовжує супутникове мовлення всередині країни-агресора.

Протягом останніх місяців є значне зростання російської аудиторії, яке фіксується не лише в диджитал-платформах. Також громадяни Росії у формах зворотного зв'язку вказують, що розглядають українське мовлення російською мовою як надійне джерело новин та іншої інформації. Тому це суттєво послаблює вплив пропаганди злочинного режиму Кремля.

Зараз на базі телеканалу транслюється телемарафон "FreeДОМ", до якого залучені кілька найбільших телеканалів України:

"Україна 24";

"1+1 медіа";

"Starlight новини";

"Интер Медиа Груп".

До теми – чому пропаганда Кремля не така могутня, як здається: дивіться відео