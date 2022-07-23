"Україна зробить все від неї залежне, щоб ця домовленість запрацювала"

Кулеба переконаний, якщо буде нагода спробувати укласти з путіним третю угоду, то ця можливість буде використана. Бо на цьому побудована логіка Організації Об’єднаних Націй – домовлятися попри все.

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Наша мета інша – перемогти попри все. Ми абсолютно наполягаємо на необхідності виконання домовленостей, досягнутих у Стамбулі. Що росія не робила б, які б сигнали вона не посилила своїми руками, але українська сільськогосподарська продукція повинна потрапити на світовий ринок і врятувати людей у ​​всьому світі від завищених цін та голоду,

– наголосив він.

"З президентом путіним нехай розбирається Антоніо Гутерреш і Реджеп Ердоган. Те, що сьогодні зробив путін, дозволивши обстріл Одеси та одеського порту – це прояв його ставлення до них. Вони можуть або закрити очі і удати, що нічого не відбулося. Але це означає тільки одне, що він (путін – ред. 24 канал) почне ставитися до них ще гірше, додав він.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук

Кулеба зазначив, що Україна зробить все від неї залежне, щоб ця домовленість запрацювала. Але, безумовно, без жодних компромісів щодо безпеки України. Туреччина і Організації Об'єднаних Націй повинні забезпечити виконання цієї домовленості з боку росії.

Організація Об'єднаних Націй прекрасно знає і Туреччина також знає, що вони мають забезпечити переговори з росією, щоб вона не використовувала ракети для удару по українській території. Саме над цим вони і працюють,

– додав він.

За його словами, Україна має достатньо засобів від нападу з моря та суходолу. Якби в України не було достатньо зброї для того, щоб захистити нашу землю і наше море, то підписання відповідної домовленісті з Туреччиною та ООН у Стамбулі не було б.

Головне про ракетний обстріл порту в Одесі

Окупанти випустили одразу чотири ракети типу "Калібр" по порту в Одесі. Внаслідок чого зайнялась масштабна пожежа.

Ракети, які прилетіли в порт, влучили в його інфраструктуру. Саме в місці влучання зберігалося зерно, яке мали відправити на експорт.

Зерно після підписання угоди планували відправити на експорт найближчими днями. Адже, напередодні у Стамбулі підписали договір про розблокування українських портів. Мовиться про відкриття гуманітарних коридорів з Южного, Одеси та Чорноморська.

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