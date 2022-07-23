"Украина сделает все от нее зависящее, чтобы эта договоренность заработала"

Кулеба убежден, если будет возможность попытаться заключить с путиным третье соглашение, то эта возможность будет использована. Ибо на этом построена логика Организации Объединенных Наций – договариваться, несмотря ни на что.

Актуально Унизительный удар по репутации Турции и ООН, – Подоляк объяснил атаку россии по Одессе

Наша цель другая – победить несмотря ни на что. Мы настаиваем на необходимости выполнения договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Что бы россия не делала, какие бы сигналы она не усилила своими руками, но украинская сельскохозяйственная продукция должна попасть на мировой рынок и спасти людей во всем мире от завышенных цен и голода,

– подчеркнул он.

"С президентом путиным пусть разбирается Антонио Гутерриш и Реджеп Эрдоган. То, что сегодня сделал путин, позволив обстрел Одессы и одесского порта – это проявление его отношения к ним. Они могут либо закрыть глаза и сделать вид, что ничего не произошло. Но это значит только одно, что он (путин – ред. 24 канал) начнет относиться к ним еще хуже, добавил он.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба / Фото 24 канала, Валентини Полищук

Кулеба отметил, что Украина сделает все от нее зависящее, чтобы эта договоренность заработала. Но, безусловно, без каких-либо компромиссов по безопасности Украины. Турция и Организация Объединенных Наций должны обеспечить исполнение этой договоренности со стороны россии.

Организация Объединенных Наций прекрасно знает и Турция также знает, что они должны обеспечить переговоры с россией, чтобы она не использовала ракеты для удара по украинской территории. Именно над этим они и работают,

– добавил он.

По его словам, у Украины достаточно средств от нападения с моря и суши. Если бы у Украины не было достаточно оружия для того, чтобы защитить нашу землю и наше море, подписания соответствующей договоренности с Турцией и ООН в Стамбуле не было бы.

Главное о ракетном обстреле порта в Одессе

Оккупанты выпустили сразу четыре ракеты типа "Калибр" по порту в Одессе. В результате чего загорелся масштабный пожар.

Прилетевшие в порт ракеты попали в его инфраструктуру. Именно в месте попадания хранилось зерно, которое должны были отправить на экспорт.

Зерно после подписания соглашения планировали отправить на экспорт в ближайшие дни. Ведь накануне в Стамбуле подписали договор о разблокировании украинских портов. Речь идет об открытии гуманитарных коридоров из Южного, Одессы и Черноморска.

США могут передать Украине новые истребители из Европы: смотрите видео