Основные направления российско-украинской кибервойны

Федоров отметил, что российско-украинская кибервойна происходит каждый день, каждый час и каждую минуту. Это связано с атакой на информационные ресурсы Украины и контратаки на российские информационные ресурсы.

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Эта борьба продолжается постоянно, у нас есть IT-армия, которая этим занимается, много волонтеров из Украины и всего мира, которые атакуют ресурсы россии. Это и публичные и непубличные цели,

– сказал он.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров / Фото 24 канала, Валентины Полищук

По словам Федорова, эту цифровую войну следует разделить на несколько направлений:

кибервойна, когда атакуются ресурсы;

цифровая блокада, когда Украина прилагает все усилия для того, чтобы мировые компании ушли с российского рынка, чтобы они перестали работать. Так произошло с Visa, MasterCard, PayPal;

работа с фейками со знанием информации. Донесение правды о том, что происходит в Украине, правды о войне до зомбированного населения россии.

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Каждый месяц центрами кибербезопасности Украины фиксируется около сотни российских атак. Но ни одна из них не принесла какого-либо весомого результата для врага. По словам Федорова, также не было ни одной утечки персональных данных.

Атаки российских хакеров: последние новости

Хакеры оккупантов 1 июля совершили атаку на сайт с эфиром телеканала "Дом". Там некоторое время звучал гимн россии и демонстрировался их флаг. Однако это не задело другие ресурсы, на которых идет трансляция.

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У украинских болельщиков футбола возникли проблемы с просмотром матча между Украиной и Уэльсом в отборе на чемпионат мира 2022. Сервис ollTV, транслирующий игру, подвергся кибератаке.