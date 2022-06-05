У пресслужбі компанії заявили, що докладають максимальних зусиль для нейтралізації кібератаки. Там зазначили, що перегляд матчу збірної України намагаються зіпсувати саме росіяни.
В українських вболівальників футболу виникли проблеми з переглядом матчу між Україною та Уельсом у відборі на чемпіонат світу 2022. Сервіс ollTV, який транслює гру, зазнав кібератаки.
Джерело:ollTV
У пресслужбі компанії заявили, що докладають максимальних зусиль для нейтралізації кібератаки. Там зазначили, що перегляд матчу збірної України намагаються зіпсувати саме росіяни.