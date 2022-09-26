В оперативному командуванні "Південь" рано-вранці підтвердили роботу ворожих дронів на Одещині. Повідомляється, що окупанти атакували Одещину дронами-камікадзе.

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Через атаку дрона сталася детонація боєприпасів

В ОК "Південь" розповіли, що один дрон вдалося знищити силами протиповітряної оборони. Натомість два інші влучили в об'єкт військової інфраструктури.

Унаслідок масштабної пожежі і детонації боєприпасів організовано евакуацію цивільного населення.

За попередньо інформацією, постраждалих внаслідок атаки росіян немає. Натомість рятувальна операція триває й вогнеборці намагаються приборкати пожежу.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук наголосив, що ситуація в регіоні повністю контрольована. За його словами, Сили оборони та Одеська ОВА працюють над забезпечення охорони Одещини.

Ворог вкотре атакував дронами Одещину

Зранку 25 вересня під час повітряної тривоги в Одесі також пролунали вибухи. Повідомлялося, що в цей момент у небі над Одесою літав ворожий дрон, ймовірно, БпЛА іранського походження, який отримали росіяни.

Під час атаки один дрон був збитий силами протиповітряної оборони. Мер Одеси Геннадій Труханов інформував, що тричі ворог влучив в адмінбудівлю в центрі міста.

Як відомо, у Повітряних силах ЗСУ офіційно підтвердили, що росіяни вже використовують іранські дрони Shahed-136 в Україні.

В оперативному командуванні "Південь" інформували, що ворог атакує декількома дронами, щоб у разі знищення одного завдання виконав інший. У Повітряних силах заявляли, що іранські дрони складна ціль. Зокрема, ППО не завжди може зреагувати на дрони, адже вони проходять на невеликій висоті.

Раніше цими дронами російські військові неодноразово атакували портову інфраструктуру Очакова, що в Миколаївській області, а також місто Кривий Ріг на Дніпропетровщині.

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